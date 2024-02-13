شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لمشروع تطوير كورنيش المقطم واستكمال التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم، وجارى البدء فى تنفيذ المشروع بصورة فعلية خلال الفترة المقبلة.

كشفت مصادر بقطاع الاعمال العام انه تم تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، من خلال مكتب عالمى يعد واحدًا من أهم مكاتب المصممين فى العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع.

وأشارت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن سيتم البدء فى تنفيذ المشروع بعد الانتهاء الفعلي من إجراء تعديلات على محور ياسر رزق، خاصة أن الرسومات انتهت بالفعل وجارى استكمال التراخيص الخاصة بالمشروع من المحافظة والجهات المعنية .

وأوضحت المصادر أن مشروع تطوير المقطم يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم، ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأضافت أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر فى موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر، بالتنسيق مع شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير.

كما أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكنى متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

وفى اطار تدعيم المنطقة وربطها بوسط البلد فإن مشروع كوبرى طه حسين بالقاهرة من أهم المشروعات التى تربط هضبة المقطم بما يحيطها، حيث يربط الكوبرى مناطق الفسطاط والسيدة عائشة ومصر القديمة بهضبة المقطم بشكل مباشر، ويبلغ طول المشروع العملاق 900 متر وبعرض حوالى 30 متر وعلى إرتفاع 50 متر تقريبا ويمثل محور لربط هضبة المقطم بمحور الحضارة وكورنيش النيل.

ويساهم المشروع فى نقل حركة المرور من كورنيش النيل عبر شارع الفسطاط بمصر القديمة وميدان السيدة عائشة ومحورى صلاح سالم الأوتوستراد، إلى محور الحضارات ثم لهضبة المقطم مباشرة.

ويمر الكوبرى بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة المصرية، بمنطقة مصر القديمة والخليفة، وذلك لنقل الحركة المرورية من محاور كورنيش النيل وصلاح سالم الأوتوستراد وشارع الفسطاط ومحور الحضارات إلى المقطم مباشرة مما يسهل الوصول لكورنيش المقطم.

وتنفذ الدولة محاور لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى والأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذى تنفذه الدولة بطول 7 كم و يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائرى والأوتوستراد .

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهى بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.