شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج أولى محطات "اقتصادية قناة السويس" للترويج للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإجراء أولى جولاتها الاستثمارية الترويجية في العام الجاري إلى بلجيكا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدف توطينها بالهيئة التي تشمل مجالات متنوعة أبرزها مشاريع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.

وجاء استقبال المنطقة الاقتصادية للسفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه ديلزيوس أمس، في إطار الاستعداد والتحضير لهذه الجولة، والتي تستهدف إلى رفع مستوى الاستثمارات البلجيكية في المنطقة إلى مرحلة جديدة لخدمة جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة، والتي تجريها المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبار الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى المنطقة الاقتصادية إلى تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة بعد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أغسطس الماضي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.

وأجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الماضي 2023، عدة جولات ترويجية ناجحة بهدف الترويج للقطاعات المستهدفة بتوطين الصناعة داخل الهيئة وأبرزها المادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، وصناعة السيارات وغيرها، وكان من نتائج تلك الجولات اجتذاب العديد من المشروعات بالهيئة منها مشروعات في الموانئ وأخرى في المناطق الصناعية.