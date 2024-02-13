شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا للمواليد فى مصر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، تراجع معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023.

وأشارت البيانات ترتيب المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا للمواليد في مصر، حيث سجلت محافظات "أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر" أعلى معدلات للمواليد بواقع "25، 24، 24، 23، 23" لكل ألف من السكان على الترتيب، وفى المقابل سجلت محافظات "بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية" أقل المعدلات بواقع "12، 16، 16، 16، 17" لكل ألف من السكان على الترتيب.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن يوم الخميس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 مليـون نسمة، وكان عدد السكان قد بلغ (105 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 3/6/2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.