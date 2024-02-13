شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مميزات مدرسة الضبعة الفنية.. التعيين بالمحطة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة هى أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، و نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقى الدول التى ترغب فى إنشاء محطات نووية جديدة فى الاستفادة من التجربة المصرية فى هذه المدرسة ، وفيما يلي أهم المعلومات عن مدرسة الضبعة:

1-الدراسة بها بنظام الـ5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (الكترونيات – كهرباء – ميكانيكا).

2- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح

3-هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تساهم وتدعم العملية التعليمية بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة كونها أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة .

4- تسهم فى تدعيم القبول المجتمعى للمشروع والتى أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية (INIR)، للنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة وتطويرها بهدف تخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل وبما يحقق مزيد من التقدم والرقى لمصر.

5- تم تعيين 150 طالب من خريجى مدرسه الضبعة والذين يمثلوا الدفعتين الاولى و الثانيه بهيئة المحطات النووية للعمل بالمحطة .

وفيما يلي شروط الالتحاق بالمدرسة:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

2-أن يكون مجموع الطالب في مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم أكثر من 90%.

3-يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب و أم مصريين.

4-النجاح في اختبارات القبول واختبار الحاسب الآلي.

5-تسديد المصروفات المدرسية عند قبول الطالب في المدرسة.

وفيما يلى الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية:

1-شهادة الإعدادية مع إحضار وصور منها.

2-شهادة ميلاد الطالب مع إحضار صورة منها.

3-صور شخصية للطالب.

4-إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب.

5- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.