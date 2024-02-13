شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 تحرك ملحوظ، وبلغ سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 92-93 جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 102 إلى 106 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 108 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 32 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 152 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل للمستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 154 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر 185 جنيها.