شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أمين أوابك يستقبل السفير الجزائرى ويتسلم دعوة حضور منتدى الدول المصدرة للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏استقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني نور الدين مريم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت.

‏ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لعقد القمة السابعة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز التي من المقرر عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة يوم 2 مارس 2024، حيث قام السفير بتسليم الدعوة الرسمية للقمة الموجهة من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب للأمين العام لحضور القمة الهامة، ومن جهته تقدم الأمين العام بالشكر إلى السفير على هذه الدعوة الكريمة مؤكدا على حضوره لفعاليات القمة الهامة على رأس وفد من الأمانة العامة.

‏كما أثنى الأمين العام على الجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية لعقد هذه القمة متمنيا لهم كل النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، موضحا أن هذه القمة تكتسي أهمية بالغة حيث تعقد في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، ومشيرا إلى أن الجزائر من كبار منتجي الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتعد من أهم المصادر الموثوقة لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي وكشريك طاقوي مهم.