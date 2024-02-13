شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان 1.3دولار ليسجل 81.86 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي نهاية يوم الثلاثاء تسليم شهر أبريل القادم 81.86 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 1.3دولار مقارنة بسعر أمس الاثنين والبالغ 80.83 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77.21 دولار وللبرميل، منخفضًا 5.96 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1 % إلى 82.07 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل .

وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس، بعد أن صعدت 6 %الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الأربعاء.