شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أماكن معارض السلع المخفضة بالقاهرة والجيزة بنسبة تخفيض 30%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من الأخبار من بينها أماكن معارض أهلا رمضان فى القاهرة والجيزة ، بالاضافة الى مؤشرات البورصة والذهب فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، ويستمر معرض أهلا رمضان 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة لمدة شهر كامل.

منها يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر بجوار محور كمال عامر، والمعرض الثاني سيقام بإمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر والمعرض الثالث سيقام بالبدرشين بشارع عمر بن العاص بجوار مقر فرع الغرفة على مساحة 500 متر، متوقعًا أن يزيد عدد العارضين بالمعارض الثلاثة عن 120 عارض في مجالات المواد الغذائية واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

- سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

- يترواح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

- سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بقدر 56 جنيها.

- يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

- عبوة الزيت 40 جنيها .

واستعرض عبد الحليم سالم اسعار الذهب حيث شهد سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاع بحوالي 20 جنيها، بالتزامن مع عودة الطلب على الذهب في السوق المصري ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3650 جنيها

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

فيما أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.

من جانبه عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.

وأوضح سمير أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.