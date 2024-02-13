شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث فتح آفاق جديدة لاستثمارات الشركات الصربية فى مجال التعهيد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميهايلو يوفانوفيتش وزير الإعلام والاتصالات فى صربيا لبحث تعزيز التعاون بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية مصر فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ مؤكدا على أن مصر تتميز بتوافر قاعدة عريضة من الكفاءات المتخصصة فى تقديم خدمات التعهيد والتى يمكن أن تعمل فى مجال تصدير الخدمات الرقمية لصالح الشركات الصربية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة عملائها فى الأسواق المختلفة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنواع الدعم المختلفة المقدمة لشركات تكنولوجيا المعلومات التى يمكن أن تستفيد منها الشركات الصربية لتحفيزها على إنشاء مراكز تميز إقليمية فى مصر لخدمة مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة بما فى ذلك مراكز الاتصال، ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تطوير البرمجيات، والتى تشمل تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة واختبار البرمجيات.

كما بحث الوزيران فرص التعاون ونقل المعرفة فى صناعة تطوير الألعاب الرقمية خاصة وأنها تعد أحد المجالات المتقدمة فى صربيا.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على تأطير التعاون بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا.

حضر اللقاء دراجانا بيتشيتش المستشار الخاص لوزير الإعلام والاتصالات فى صربيا، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.