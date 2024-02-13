أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وإعمار مصر للتنمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.1 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.23%، واستحوذت المؤسسات على 33.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 515.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 143.7 مليون جنيه، 513.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6527 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

صفقتين

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بحجم تداول 17 مليون سهم بقيمة 129.1 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة الأولى، وبحجم تداول 66.2 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 10 ملايين سهم، وباعت إدارة شركتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات 43 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3515 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 129 ألف سهم، 614.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 2.4 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 6017 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي دخل أعمال بلغ 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح 5.1 مليار جنيه بنسبة نمو 113%، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلًا عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بحدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 12.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 962.5 مليون جنيه مقارنة مع 746.1 مليون جنيه بنسبة نمو 29%.

عامر جروب

أعلنت شركة عامر جروب، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية المشغل لمطاعم تشيليز مصر، لأحد المستثمرين، جاء ذلك بعدما بلغت الخسائر المحققة للمطاعم 28.5 مليون جنيه بما يتجاوز كامل رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع.