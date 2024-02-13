شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الأغذية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، أعقبهما قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.6%، 4.4%، 4.1%، على التوالي، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.6%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.5%.

كما صعدت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 1.8%، 1.4%، 1%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.1 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 5.23%، واستحوذت المؤسسات على 33.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 99.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 515.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 143.7 مليون جنيه، 513.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6527 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.