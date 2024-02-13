مركز تميز للذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، مركز التميز للذكاء الاصطناعي للصناعة والتعدينAI Center of Excellence for Manufacturing & Mining؛ الذي يرمي إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة تحديات القطاع ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسهام في جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزا لوجستيا عالميا من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي أقيم بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

ويستهدف المركز منظومة الصناعة والتعدين والخبراء في المجال بهدف دعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الصناعة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.

أهداف المركز: