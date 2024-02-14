شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة الأدوية يطالب بسداد فواتير الغاز بالجنيه لمصانع المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بضرورة موافقة الحكومة علي السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.

وأكد عتيق في تصريحات صحفية اليوم على أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا ان اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز علي تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس علي الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.

وقال عتيق والذي يعد أحد مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لايتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.

وطالب بضرورة سرعة اصدار قرار بالغاء العمل بهذه الإجراءات، لإن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء علي أى تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.

وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.