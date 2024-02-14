وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بمشروع "زهرة العاصمة"

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القاهرة - سامية سيد - الجزار يشدد على الالتزام بأعلى معايير الجودة.. وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع

عقب جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد موقف الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة"، بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بدر.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع الوحدات بالمراحل الـ3 الجارى تنفيذها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ كامل مراحل المشروع، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية، للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع، كما وجه بالحفاظ على مظهر واجهات العمارات، والتنسيق مع سكان الوحدات في عدة جوانب ومنها تركيب وحدات التكييف.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، والذى أوضح أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت 70 %.