شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر 14 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم عقب استقرار عند مستويات الإغلاق أمس الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3650 جنيها وسط تغيرات في حجم العرض والطلب بالأسواق في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها.

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.



تراجع الذهب العالمي تراجع الذهب العالمي شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاض حاد ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ليعمق خسائره تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس التي جاءت أقوى من التوقعات لتؤدي إلى تقلص رهانات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 1986 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1991 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.3% ليفقد الذهب 27 دولار من قيمته يوم أمس.

سعر الذهب انخفض تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر من عام 2023 بعد أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 2015 دولار للأونصة، ليصبح مستهدف الهبوط التالي للذهب العالمي حالياً عند المستوى 1975 دولار للأونصة.

انخفاض سعر الذهب يأتي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر يناير الماضي، والذي يعد مؤشر التضخم الأساسي والذي اظهر استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.