شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل82.48 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أي ما يعادل 0.4% ليصل إلى 82.48 دولار، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أي 0.3% إلى 77.65 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكشفت أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر الثلاثاء أنَّ مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في التاسع من فبراير، وجاءت هذه الزيادة أكبر بكثير من توقع المحللين.

كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل، وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما سجل تراجعًا أكثر مما توقعه المحللون.

من جهة أخرى يتوقع المستثمرون أن ينتظر صنّاع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.