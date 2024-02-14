شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقارى: زيارة رئيس تركيا لمصر فى توقيت مهم وتصب فى مصلحة القطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، وعضو شعبة الاستثمار العقارى، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تصب في مصلحة القطاع العقارى بصورة كبيرة، وخاصة أن تركيا من أفضل الدول المنتجة لمدخلات البناء وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتشطيبات والمواد المكملة لصناعة العقار.

وأضاف الدكتور محمد العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يجب على المسئولين داخل مصر، أن يصطحبوا الرئيس التركى في جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمية الجديدة، والساحل الشمالى، لاستغلال الأضواء المسلطة على تلك الزيارة، وبيان للعالم كله أن مصر متميزة في القطاع العقارى والبناء الحديث، وهو ما يساهم في جذب استثمارات كبرى لمصر خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن تركيا من أفضل الدول وأكبرها انتاجا للمواد التكميلية لصناعة العقار.

وأوضح المطور العقارى، وعضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه يجب استغلال تلك الزيارة في إنشاء سوق مصري تركى مشترك خاص بمدخلات البناء وصناعة العقار، والتشطيبات، والدهانات والديكور وخلافه، باعتبار تركيا من الدول الكبرى في صناعة مواد البناء، كما أنه من المتوقع أن تتجه الشركات المنظمة للمعارض العقارية خلال الفترة المقبلة على تنظيم معارض عقارية في تركيا وذلك لتصدير العقار المصرى للخارج، واستهداف المصريين والعرب المقيمين في تركيا، بجانب أن تركيا من أكبر الدول الجاذبة للسياحة في العالم، وهو ما يساعد على جذب جنسيات أخرى من مختلف دول العالم للاستثمار في مصر.

وأكد أن زيارة الرئيس التركى لمصر، جائت في توقيت غاية في الأهمية، ومن المتوقع أن أن يتم إنشاء مصانع ومشروعات مشتركة داخل مصر للاستثمار في صناعة العقار ومدخلات مواد البناء.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.