شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقارى: يجب الاستفادة من تجربة تركيا فى تصدير العقار ومنح الإقامة للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، وعضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن التجربة التركية الخاصة بتصدير العقار للخارج ناجحة جدا وحققت نتائج جيدة للغاية، وهو ما ساهم في النهضة الاقتصادية في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المهندس أحمد مسعود، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تلك التجربة، واستغلال تلك الزيارة في التعرف عن قرب عن الإجراءات التي اتبعتها تركيا في ملف تصدير العقار، وذلك لتعميمها داخل مصر، وكيف استطاعت تفعيل ملف منح الإقامة والجنسية التركية لغير مواطنيها من خلال شراء عقار.

وأوضح المطور العقارى، أحمد مسعود، أن مصر ما زالت في الخطوات البدائية الخاصة بملف تصدير العقار، ويجب الاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق أعلى النتائج التي تصب في مصلة مصر والقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع العقارى، الذى يعد القطاع الأكبر الذى يقود مسيرة التنمية في مصر.

وقال إن تجربة تصدير العقار للخارج تحتاج المزيد من العمل والجهد ودراسة التجارب الأخرى لتفعلها بطريقة جيدة، وتركيا من أفضل الدول في ذلك الملف، وما هي أبرز الامتيازات التي يجب منحها للأجانب لجذبهم بصورة كبيرة للاستثمار في العقار داخل مصر.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.