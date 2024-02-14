شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم أبريل القادم لـ82.39 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 82.39 دولار للبرميل .

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم الثلاثاء والبالغ 81.86 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77.21 دولار للبرميل، منخفضا 5.96 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أي ما يعادل 0.4% ليصل إلى 82.48 دولار، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أي 0.3% إلى 77.65 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.