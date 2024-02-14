شكرا لقرائتكم خبر عن "فوسفات مصر" تتعاقد مع "أبوزعبل" للأسمدة لإدارة مشروعات تعدينية وتسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة فوسفات مصر برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، عقد إدارة وتقييم واستخراج وتكسير خام فوسفات مع شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بمنطقة اللقيطة3.

وأوضح عبدالعظيم - في بيان له اليوم الأربعاء - أن نجاح الشركة في إدارة إنتاج الخام بشكل اقتصادي ناجح يدعم الاقتصاد الوطني هو ما أكد على ثقة الشركات القائمة بصناعات خام الفوسفات من جودة العملية التعدينية لخامات الفوسفات بالشركة، من حيث الجودة وعدم إهدار الخامات لعمليات الاستخراج وإتباع نهج الاستخراج الانتقائي لتركيزات الخام الاقتصادية لمكون الفوسفات، وذلك في إطار توجيهات وزير البترول والثروة التعدينية المهندس طارق الملا بتحقيق أقصى استفادة من ثروات الوطن المعدنية وتعظيم الناتج منها وتنفيذ مشروعات قيمة مضافة.

وقال إن التعاقد مع شركة أبوزعبل للأسمدة تضمن 3 مراحل (ما قبل الإنتاج، والإنتاج، مرحلة البيع ) حيث تشمل المرحلة الأولى إجراء الدراسات الجيولوجية لتحديد الاحتياطات القابلة للتعدين من خلال برنامج حفر يغطى المساحات المستهدفة للطرح وعمل اللوحات الهندسية وتحديد الإحداثيات اللازمة لكل عملية جاهزة للاستخراج.

ولفت رئيس الشركة إلى أن المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنتاج التي تقوم على أعمال التقييم الفني والاقتصادي للعمليات الجاهزة للطرح والتفاوض مع مقاولي الاستخراج طبقاً للأسس التسعيرية المقررة من خلال اللجان المختصة لتسعير بنود أعمال الاستخراج من غطاء صخري وخام الفوسفات وكذلك عمليات التكسير والطحن، بينما تشمل المرحلة الثالثة إعداد الدراسات التسويقية من خلال متطلبات السوق المحلي وأسواق التصدير وربطها بالعملية الإنتاجية، كما تشمل إبرام عقود البيع المحلية والتصدير طويلة وقصيرة الأجل طبقاً لاحتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير، ومتابعة تنفيذ التعاقدات ونقل وتخزين وشحن الخامات بتركيزاتها المختلفة.

من جانبه.. أوضح نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات طارق إمام أن خام الفوسفات من الخامات المهمة للطلب المتزايد عليها في الصناعات الكيميائية وصناعات الأسمدة والصناعات الأخرى من مغذيات ماشية وصناعات قائمة على الأسمدة العضوية يدخل فيها خام الفوسفات كمكون أساسي في العملية التصنيعية.

وقال إنه منذ أبريل 2010، قد قامت شركة فوسفات مصر بالأعمال البحثية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لحفر آبار استكشافية بمنطقة السباعية شمال مدينة "إدفو" وتوالت النجاحات البحثية لعمل التقييمات الجيولوجية والإنتاجية لخام الفوسفات وكان الهدف من هذه المرحلة الاستكشاف العمل على معرفة امتداد خام الفوسفات في مناطق الحفر، لتقدير الاحتياطي والخصائص الكيميائية للخام.

وأشار إلى أن شركة فوسفات مصر بصفتها من أكبر الشركات العاملة عملت في مجال تعدين خام الفوسفات واستخراجه بطريقة اقتصادية لما لديها من خبرات كبيرة في اقتصاديات تقييم واستخراج خام الفوسفات بالقيام بما لديها من مقومات بتقييم قطاعات الهضبة المختلفة بموقع الشركة بالوادي الجديد طبقا لكود "الجورك" العالمي لأعمال التقييم بالاشتراك مع الشركة الفرنسية سوفريكو، وهو ما أكسبها الخبرات اللازمة لعمل قاعدة بيانات عريضة لأعمال التقييم بحزام تواجد الفوسفات في مواقعها المختلفة بمصر، وقد اكتسبت شركة فوسفات الخبرات اللازمة لتأهيلها بالعمل مع العديد من اللجان الخاصة بأعمال التقييم مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتقييم خامات الفوسفات بالصحراء الشرقية.