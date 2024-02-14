شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركي آل الشيخ يلتقى هشام طلعت وصلاح دياب وأيمن الجميل ومجموعة رجال أعمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برفقة أسامة نقلى سفير المملكة، عددا من رجال الأعمال المصريين لمناقشة العديد من المشروعات المشتركة بين القاهرة والرياض ، وذلك في حفل عشاء مساء أمس.

وحضر اللقاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وصلاح دياب مجلس إدارة مجموعة بيكو، وأيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد أبو هشيمة، ومحمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs.

تطرق اللقاء مناقشة عدد من قضايا الاستثمار المشترك بين البلدين وتعظيم التعاون الاستثماري بين القاهرة والرياض، وتحقيق رؤية الدولتين في جذب الاستثمارات وعقد شراكات اقتصادية في الفترة القادمة.