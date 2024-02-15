شكرا لقرائتكم خبر غرفة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت لقاء بعنوان أهمية التحول لاستخدام الطاقة المتجددة للجهات الحكومية والخاصة، قدمه المهندس وليد سعيد.

وتناول اللقاء مقدمة عن الطاقة المتجددة، وأهمية التحول في مجال الطاقة المتجددة، والمبادرات الوطنية تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة، منها تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة في مختلف مناطق المملكة، ودور الجهات الحكومية والخاصة في التحول باستخدامات الطاقة النظيفة، ومقترحات مقدمة لمواكبة التحول للقطاع الحكومي والخاص.

وكان اللقاء قد عُقد في مركز المؤتمرات بمحافظة دومة الجندل، بحضور عدد من المهتمين ومنسوبي الجهات الحكومية والخاصة.