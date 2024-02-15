شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير البيئة: البن السعودي مصنف بالأعلى جودة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، أن البن السعودي شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي، قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنف اليوم بالأعلى جودة على مستوى العالم.

وأوضح في حفل افتتاح المعرض الدولي للبن السعودي 2024م في منطقة جازان، أن المعرض والفعاليات والأنشطة المصاحبة من دورات تدريبية متخصصة لمزارعي البن، وورش العمل واللقاءات التي تجمع بين الثقافة والفن، تشكل رافدا مهما يسهم في تحقيق آمال وطموحات المزارعين والمهتمين بقطاع زراعة البن في المناطق الجنوبية الغربية للمملكة.

وقال «إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير ودعم سخي من القيادة الرشيدة، لما له من قيمة اقتصادية عالية تسهم في تنمية الوطن، وكان لمشاريع البن حظ وافر من هذا الاهتمام والدعم لما يتميز به القطاع الجنوبي الغربي من تنوع زراعي كبير خاصة زراعة البن السعودي، وتم طرح عدد من المشاريع، لإنشاء مصنع إعداد وتجهيز البن بمنطقة جازان في محافظة الداير، ومشروع إنشاء مشاتل نموذجية للبن في مناطق جازان وعسير والباحة، ومشروع تنفيذ مزارع بديلة نموذجية للبن في عدد من المواقع بمنطقة جازان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع تجهيز وتجفيف البن بمنطقة الباحة، ومشروع إنشاء مصنع لإعداد وتجهيز البن بمنطقة عسير، ومدينة البن النموذجية في منطقة الباحة».

وأشار المشيطي إلى أن إجمالي عدد مزارع البن بالقطاع الجنوبي الغربي تبلغ (2185) مزرعة، تم زراعتها بما يقارب (391,160) شتلة، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع والمبادرات في قطاع البن بمنطقة جازان حوالي (1109) مستفيدين، وتم زراعة ما يقارب (219,160) شتلة بمزارعهم، كما بلغ إجمالي الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة» ريف السعودية « حتى نهاية ديسمبر 2023م أكثر من (155) مليون ريال، وبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من الدعم في جميع القطاعات(7256)، كان نصيب قطاع البن منها (3052) مستفيدا.