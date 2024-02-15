شكرا لقرائتكم خبر إنتاج جازان من البن يتخطى 1000 طن سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات «حصاد البن» اليوم الخميس، ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى التي يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان على مدى يومين.

وتقام الفعاليات، تتويجا لختام موسم جني محصول البن في المزارع المثمرة بالمحافظات الجبلية، ودعم مبادرات تشجيع زراعته في المنطقة التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورعايته كمنتج وطني ذي بعد تراثي وثقافي أصيل، ورفع نسبة الناتج المحلي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقا لبيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة -التي يتم تحديثها دوريا-، فإن عدد أشجار البن في المنطقة بلغ أكثر من 400 ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز الــ 1000 طن سنويا، فيما بلغ عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.

وتبنت الوزارة عددا من المبادرات النوعية لدعم وتشجيع المزارعين بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، من أهمها مبادرة تأهيل المدرجات وتقنيات الحصاد على ثلاث مراحل، حيث بلغ عدد المزارع المستفيدة من المبادرة 389 مزرعة أثمرت عن زراعة 49.580 شتلة، ومشروع زراعة الأشجار البديلة وتمديد شبكات الري بفيفا، حيث تم توزيع أكثر من 50.000 شتلة، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 200 مزارع، إضافة تنفيذ مزارع نموذجية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وذلك على مرحلتين تم خلالهما توزيع من يقارب الـ 5.850 شتلة.

وأوضح فرع الوزارة أنه علاوة على مرحلتي تنفيذ المزارع النموذجية، هناك مشروع تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية والذي يستهدف 475 مزرعة وزراعة 114 ألف شتلة ليبلغ عدد المستفيدين من جميع المراحل 1.109 مزارعين وزراعة 219.430 شتلة، إضافة إلى دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف» لمزارعي البن عن طريق المنصة الخاصة بالبرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق المنصة 8863 طلبا، مبرزا في هذا الصدد، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل الجهود كافة من أجل تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة البن، وكذلك الحصول على أفضل أنواع البن من حيث الجودة وكثافة الإنتاج، ورفع نسبة الناتج المحلي.

وتشتهر منطقة جازان بالبن السعودي ذو الجودة العالية المرتبطة بالأصالة والكرم العربي لمجتمعاتنا المحلية، حيث تحتضن المحافظات الجبلية « الداير، وفيفا، والريث، والعارضة، وهروب، والعيدابي» مزارع البن ذات الميزة النسبية للمنطقة.