شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يهبط بفعل مكاسب المستثمرين وتقرير التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء، بعدما عزز المستثمرون مكاسبهم عقب صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع في الجلسة السابقة.

وأسهم التقرير في إرجاء الرهانات على أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ما في منتصف العام.

وأفاد تطبيق مجموعة بورصات لندن لاحتمالات الفائدة بأنه منذ أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 3.1% في يناير مقارنة بعام سابق، ومقابل توقعات بارتفاعه 2.9%، تبددت توقعات المستثمرين لبدء خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس.

وتوجد الآن فرصة نسبتها 80% تقريبًا لخفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يونيو.

وتشير توقعات المستثمرين أيضًا إلى خفض الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام.

تراجع الدولار أمام العملات وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية من بينها الين واليورو والجنيه الاسترليني، 0.1% إلى 104.97 بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أشهر عند 104.97.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.2541 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في 8 أيام، إذ أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتسارع في يناير مثل المتوقع.

وربما يخفف هذا بعض الضغوط على بنك إنجلترا لإبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لفترة أطول. التضخم في بريطانيا واستقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي يساوي 4% في يناير بلا تغير عن ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادته إلى 4.2%.

وتراجع الدولار 0.1% إلى 150.585 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 3 أشهر سجله يوم الثلاثاء أمام العملة اليابانية، وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0720 دولار وسط سلسلة بيانات اقتصادية في منطقة اليورو، وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1.0695 دولار. التوظيف في منطقة اليورو وارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو 0.3% على أساس فصلي، و1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التوظيف كان من المتوقع صعوده 0.2% على أساس فصلي، و1.1% على أساس سنوي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 4.1% إلى 51578 دولارًا لتسجل أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 فوق 52 ألف دولار.