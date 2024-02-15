شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع سيارات النقل الأعلى ترخيصًا خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اما المركز الثاني فكان من نصيب ماركة " إيسوزو " بواقع 100 سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " جى ام سى " بواقع 79 سيارة ، وفي المركز الرابع ماركة " سوزوكى " بواقع 57 سيارة ، والمركز الخامس ماركة " نيسان " بواقع 47 سيارة .

يذكر ان التقرير قد اوضح ان سيارات النقل الاجمالية المرخصة والمؤمن عليها خلال نفس الفترة قد بلغ عددها 1493 بانخفاض بلغ نحو 190 سيارة نقل .

كان من بينها 90سيارة نقل موديل 2021 و306موديل 2022 و 252سيارة نقل موديل 2023 و 845سيارة موديل 2024 .