الاقتصاد

تعرف على أنواع سيارات النقل الأعلى ترخيصًا خلال يناير 2024

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القاهرة - سامية سيد -  

اما المركز الثاني فكان من نصيب ماركة " إيسوزو " بواقع 100 سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " جى ام سى " بواقع 79 سيارة ، وفي المركز الرابع ماركة " سوزوكى " بواقع 57 سيارة ، والمركز الخامس ماركة " نيسان " بواقع 47 سيارة .

 

يذكر ان التقرير قد اوضح ان سيارات النقل الاجمالية المرخصة والمؤمن عليها خلال نفس الفترة قد بلغ عددها 1493 بانخفاض بلغ نحو 190 سيارة نقل .

 

كان من بينها 90سيارة نقل موديل 2021 و306موديل 2022 و 252سيارة نقل موديل 2023 و 845سيارة موديل 2024 .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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