شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 3650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024 حيث سجل الذهب استقرار عند 3650 جنيها للجرام من عيار 21 في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 2000 دولار وهو ما لم ينعكس على الذهب في مصر





أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.





الذهب العالميشهدت أسعار الذهب العالمي انخفاض حاد ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين ليعمق خسائره تحت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس التي جاءت أقوى من التوقعات لتؤدي إلى تقلص رهانات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.