شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. توقيع عقد مشروع صيانة شوارع شمال بريدة بـ42 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم، عقد مشروع صيانة الأرصفة والشوارع شمال مدينة بريدة بقيمة 42.808.750 مليون ريال.وأوضحت الأمانة، أن عقد الصيانة جاء في إطار تعزيز جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً.