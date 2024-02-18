الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 242 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم.. عيار 24 يسجل 242 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، عند آخر تعاملات أمس السبت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 242.03 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 221.87 ريال.

سعر الذهب في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 211.78 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 181.53 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 141.19 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.02 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7527 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1694 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 242.034 ألف ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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