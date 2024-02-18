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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 242 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، عند آخر تعاملات أمس السبت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 242.03 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 221.87 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 141.19 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.02 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 242.03 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 221.87 ريال.
سعر الذهب في السعوديةبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 211.78 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 181.53 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 141.19 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.02 ريال.