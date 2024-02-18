شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 24 يسجل 242 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، عند آخر تعاملات أمس السبت.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 242.03 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 221.87 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 211.78 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 181.53 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 141.19 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.02 ريال.وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7527 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1694 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 242.034 ألف ريال.