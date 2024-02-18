شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 20 جنيها والجرام يسجل 3570 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم عقب تراجع بحوالي 20 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3570 جنيها بدون إضافة مصنعية فى الأسواق.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4080 جنيها.

عيار 21 يسجل 3570 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3060 جنيها.

عيار 14 يسجل 2380 جنيها.

الجنيه الذهب 28560 جنيها.



سعر الذهب في البورصة العالمية سعر الذهب في البورصة العالمية وسجل الذهب في البورصة العالمية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1% تقريباً وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1984 دولار للأونصة.

وعادت أسعار الذهب للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليغلق فوق هذا المستوى، وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.

صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك إنه على الرغم من أن البنك الفيدرالى حقق تقدمًا نحو خفض التضخم، إلا أنه لا يزال غير مستعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة بعد.

وتوقع بوستيك تخفيضين للفائدة لعام 2024، وهو أقل من توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات والتي صدرت في ديسمبر الماضي، وسيقوم البنك الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماعه القادم في مارس، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة وتضع الأسواق رهانات حالياً أن قرار الخفض الأول لأسعار الفائدة سيكون على الأرجح في اجتماع يونيو.

تعافي أسعار الذهب بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يعد تصحيحا سريعا لحركة الهبوط الحادة التي شهدها هذا الأسبوع بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات لتدل على حاجة التضخم إلى المزيد من الوقت ليتراجع بشكل مستدام لمستهدف البنك الفيدرالى عند 2%.

ويعد إغلاق السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمس فرصة لتماسك الذهب بعض الشيء خاصة إذا حقق إغلاقا أسبوعيا اليوم فوق هذا المستوى، ولكن تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين عن شهر يناير مع توقعات بتسجيل ارتفاع أعلى من القراءة السابقة، الأمر الذى يدل على استمرار ارتفاع التضخم لدى المنتجين والمصنعين في الولايات المتحدة.