شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا في البورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "المنسوجات" بنسبة 3.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.2%، وصعد قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وزاد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والعقارات بنسبة 1%.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%.

وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 175.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.55%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 12.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 20.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 6734 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.