شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إرادة لاستصلاح الأراضي بـ153 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إرادة للتنمية واستصلاح الأراضي خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.23 مليون سهم بقيمة 153.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة موبي فاكتوري لمستلزمات الاتصالات بحجم تداول 325 ألف سهم بقيمة 812.5 ألف جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.7 مليون سهم بقيمة 155.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 175.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.55%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 12.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 20.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 6734 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.