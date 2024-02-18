شكرا لقرائتكم خبر مركز الأحساء للتحكيم يوفر وسائل مرنة وسريعة لفض المنازعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري التابع لغرفة الأحساء، الدكتور يوسف الجبر، قطاع الأعمال للاستفادة من خدمات المركز، منوها باهتمام المركز ومواكبته للتحولات الرقمية والطفرة الالكترونية من خلال توفير وسائل مرنة وسريعة لفض المنازعات.

وأوضح خلال، منتدى الأحساء للتحكيم الذي ينظمه المركز، في دورته الثانية بعنوان «التحكيم الالكتروني»، أن المنتدى يحاكي الوثائق الدولية التي تشجع اللجوء إلى التحكيم الالكتروني.

وافتتح وكيل المحافظة معاذ الجعفري، المنتدى، تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور صالح العامر أن المنتدى يسعى إلى الإسهام في وضع حلول للتحديات التي تواجه التحكيم الالكتروني، وتقديم رؤى لمستقبله، وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون والتواصل بين المختصين والمهتمين في هذا المجال.

وأكد رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى، دعم محافظ الأحساء لنشاطات الغرفة وبرامجها لتمكين قطاع الأعمال وترقية البيئة التجارية وجذب الاستثمارات، مبينا أن استراتيجية الغرفة تدعم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لمجتمع الأعمال، مشيدًا بدور المركز وجهوده لدفع عجلة التطور في صناعة التحكيم.

وشهد المنتدى انعقاد ثلاث جلسات رئيسة شملت؛ تجربة القضاء الالكتروني لدى المحاكم واللجان القضائية، وتحديات الإثبات في التحكيم الالكتروني، والتحكيم الالكتروني تجارب وخبرات، بالإضافة إلى جلسة نقاشية إثرائية خاصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأثره على التحكيم»، بمشاركة خليجية وعربية.

كما دشن المنتدى للمرة الأولى منصة التحكيم الالكتروني بمركز الأحساء للتحكيم التجاري، وجرى عرض فيلم حول مسيرة المركز وأبرز خدماته وأعماله، وتكريم الشركاء والرعاة والمتحدثين والمشاركين في فعاليات المنتدى.

يذكر أن المركز نظم النسخة الأولى للمنتدى نهاية عام 2021، تحت عنوان «التحكيم فرص وآفاق»، وشهد ندوات وجلسات وفعاليات متنوعة، وتوقيع اتفاقيات تعاون، وتكريم بعض رواد التحكيم في المملكة.