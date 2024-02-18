«الزكاة» تدعو لاستخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملاءها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية، مؤكدة أن رقم المفوتر (030) المخصص سابقا للخدمات الجمركية جرى إلغاء التعامل من خلاله واعتماد رقم المفوتر (020) فقط لإتمام عمليات السداد لجميع الخدمات المرتبطة بالهيئة سواء الزكوية أو الضريبية أو الجمركية. وأكدت الهيئة على جميع المستفيدين من خدماتها بضرورة التأكد من استخدام رقم المفوتر (020) فقط؛ لضمان دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية بطريقة صحيحة. كما دعت الهيئة مكلفيها وعملاءها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة عند التواصل معها لأي استفسارات، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X) (Zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة، مؤكدة أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها. دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية: استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات.

إلغاء التعامل مع رقم المفوتر (030) المخصص سابقا للخدمات الجمركية.

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