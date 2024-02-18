«التميمي» تتجه للاستحواذ على كامل أسواق الراية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة العربي المالية أمس قيامها بدور المستشار المالي لشركة أسواق التميمي، في عملية الاستحواذ الكامل على شركة الراية للمواد الغذائية (أسواق الراية)، وهي سلسلة متاجر كبرى رائدة بالمنطقة الغربية.

ويعزز الاستحواذ توسع أسواق التميمي بالمنطقة الغربية ويمنحها الفرصة للاستفادة من أوجه التكامل المحتملة بين أسواق التميمي والراية، لجذب وخدمة قاعدة عملاء أكبر.

وقالت العربي المالية، إن استحواذ شركة أسواق التميمي على أسواق الراية المكونة من 51 متجرا منتشرا في أكثر من 20 مدينة بالمملكة، سيساعدها على زيادة حصتها السوقية وتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية خالد الغامدي، أن العربي المالية قدمت المشورة لأسواق التميمي في صفقتين على مدار الـ12 شهرا الماضية، مما يعزز قوة العلاقة بين الشركة وعملائها.

وأشار الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي بوبي راجيندران، إلى أن أسواق الراية متعددة الأغراض تخدم الأحياء السكنية، وتركز على المنتجات الطازجة، خاصة مخبزها المتكامل.

وأضاف: «يتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة للتوسع في المنطقة الغربية، ورؤية الشركة الواضحة لتعزيز تغطية نطاقها الجغرافي».

يذكر، أن مكتب مهند بن سعود الرشيد للمحاماة، بالتعاون مع شركة بيكر بوتس، قدم الاستشارات القانونية بشأن الاستحواذ لشركة «أسواق التميمي».