أخبار البورصة اليوم الأحد 18-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ايه كابيتال القابضة، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وأم بي للهندسة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وتنمية للاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، ومصر للزيوت والصابون.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 175.1 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.55%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 12.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 20.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 6734 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

الإسماعيلية الجديدة

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على نقل تداول أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة إلى القائمة (د) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك في ضوء البند رقم (6) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، ومصر لصناعة الكيماويات، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 2.36 مليون سهم، 50 ألف سهم، 6900 سهم، 7200 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 340 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 329.5 ألف سهم، 50 سهمًا، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 225 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمالية والصناعية المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 7514 سهم، 4235 سهم، 119 ألف سهم، 238.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 2.7 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، مليون سهم، 64.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن 29.5 ألف سهم.

مدينة الإنتاج الإعلامي

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 874.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 666.5 مليون جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 31.22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 481.7 مليون جنيه مقارنة مع 272 مليون جنيه بنسبة نمو 77%، وأرجعت سبب ذلك إلى زيادة عدد طلاب الأكاديمية الدولية، وقيمة إيجار المقرات وخدمات التشغيل بالمراكز الإعلامية، وسعر صرف العملة الأجنبية مما يؤثر على زيادة القيمة الإيجارية، وإيجارات مجمعات الاستديوهات.

مستشفى النزهة الدولي

أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.8 مليون جنيه على 220 مليون جنيه بزيادة قدرها 44.2 مليون جنيه موزعة على 44.2 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.251 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143 مليون جنيه، وشراء قطعة أرض بالتجمع الخامس بمبلغ 36.3 مليون جنيه وذلك لإقامة فرع للمستشفى عليها.