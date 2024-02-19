شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول الاكثر ترخيصا للسيارات " الزيرو " بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 1177 سيارة.

ثم جاءت وحدة حدائق الأهرام ثم وحدة مرور مدينة نصر 1146 ثم وحدة مرور مدينة نصر 1030 ثم وحدة مرور الحوامدية 952 سيارة، ثم وحدة فيصل 868 سيارة، أما المنافذ الجمركية فقد شهد منفذ السلوم دخول 9392 مركبة، اما نويبع 2225 أما سفاجا 1173مركبة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات قد ذكرت أن شهر يناير 2024 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34447 مركبة.

كما أكد تقرير يناير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2606مركبة موديل 2020 و4281 مركبة موديل 2021و7510مركبة موديل2022 و8231مركبة موديل 2023 و11819مركبه موديل.