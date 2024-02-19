شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات ترفع واردات مصر من السلع المعمرة 150 مليون دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أرقام الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى الارتفاع لأول مرة منذ عدة أشهر بشكل طفيف، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها نحو 335 مليونا و127 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 185 مليونا و122 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 150 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن غالبية قائمة أهم السلع الاستهلاكية المعمرة سجلت ارتفاعات متفاوتة، ولكن كانت سيارات الركوب هي الأكبر من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 223 مليونا و107 آلاف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 107 ملايين و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 116 مليونا و94 ألف دولار، يليها واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها بقيمة بلغت 16 مليون و950 ألف دولار في نوفمبر الماضى، مقابل 782 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 16 مليونا و168 ألف دولار.

وتضمنت القائمة واردات كلا من الثلاجات بقيمة بلغت 10 ملايين و777 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 5 ملايين 860 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، إلى جانب واردات الغسالات بقيمة 4 ملايين و771 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 183 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 4 ملايين و588 ألف دولار، وأخيرا أجهزة تليفون للأفراد بقيمة بلغت مليون و420 ألف دولار، مقابل 960 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 460 ألف دولار، وفى المقابل سجلت واردات الأثاث والمقاعد تراجعا خلال نفس الفترة وبلغت 8 ملايين دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 8 ملايين و867 ألف دولار، بزيادة بلغت 788 ألف دولار.