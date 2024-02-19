شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الغاز المسال في سوق شمال شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك" تراجع الأسعار الفورية في سوق شمال شرق آسيا (مؤشر شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية لمنطقة آسيا على غرار السوق الأوروبي.

وأضاف التقرير ،أنه خلال عام 2023، سجلت الأسعار متوسط 14.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 34.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2022 تراجع بنسبة 57.7%.

يذكر أن أبرز التطورات في السوق الأسيوي هو استعادة الصين المركز الأول كأكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث بلغت وارداتها نحو 72 مليون طن متخطية اليابان التي تراجعت وارداتها إلى نحو 66 مليون طن وكانت اليابان قد احتلت المركز الأول عالمياً في عام 2022 بواردات إجمالية بلغت 72.4 مليون طن بسبب تراجع الطلب في الصين نتيجة تراجع النشاط الصناعي بسبب ما اتخذته بكين من إجراءات مشددة ضمن سياسة صفر كوفيد ومن المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو خلال السنوات المقبلة، مما يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة قيد التخطيط.