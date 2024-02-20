شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 تصريحات لرئيس هيئة المحطات النووية بندوة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية عدد من التصريحات الهامة بشأن المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة خلال ندوة ”الخليج 365” ، و أهم التطورات التي يشهدها البرنامج النووي المصرى بشكل عام و محطة الضبعة بشكل خاص.
و فيما يلى أهم 10 تصريحات لرئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كالاتى :
1- الرئيس السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووى بعد عرقلته 68 عامًا.
2- نسعى لزيادة حجم محطة الضبعة لتستوعب 10 مفاعلات باجمالى 14 ألف ميجا وات.
3- لا يوجد دولة مهتزة اقتصاديا و سياسيا قادرة على إنشاء محطة نووية.
4- اﻻستقرار على موقعين جدد لإنشاء محطات نووية جديدة.
5- مصر اشترطت أعلى معاير اﻷمان العالمية فى مشروعها النووى اﻷول و يتحمل اخطر أنواع التسونامى.
6- تكنولوجيا الجيل الثالث قادرة على ابتلاع المفاعل بالكامل حال حدوث انصهار غير محتمل.
7- ندرس التوسع فى المفاعلات الصغيرة للمساهمة فى مواجهة أزمة الوقود.
8- نخطط ﻹطلاق محتوى درامى للتوعية بالمكاسب اﻻقتصادية و الاجتماعية للضبعة
9- المحطة قاطرة لتوطين الصناعة المحلية للتكنولوجيا النووية.
10- تساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية ﻷنها تعمل 24 ساعة بكفاءة تتجاوز الـ100%.
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