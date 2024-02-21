شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بالجملة اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، وسط تطورات مستمرة وتحرك في سعر السمك بمصر حالياً بالتزامن مع زيادة الطلب حالياً.

وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 79 إلي 85 جنيها والبلطي 2 من 76 إلي 78 جنيها والبلطي الاسواني من 30 إلي 70 جنيها، والفيلية من 50 إلي 250 جنيها، قشر البياض 90 إلي 140 جنيها، والبياض من 80 إلي 120 جنيها.

وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلي 350 جنيها، والمكرونة الخليجي من 75 إلي 95 جنيها، والمكرونة السويس من 90 إلي 120 جنيها، والبرانيس من 90 إلي 120 جنيها، وسمك موسي من 175 إلي 425 جنيها .

وبلغ سعر السبيط من 190 إلي 430 جنيها وسمك قرش 35 إلي 65 جنيها، الكابوريا من 240 إلي 210 جنيهات، والجمبري 520 إلي 620 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 410 إلي 510 جنيهات، وجمبري مقاس 2 من 330 إلي 400 جنيه.