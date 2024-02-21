زيادة 65 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 65 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2028 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 3.3 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.