شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 82.8 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم الجمعة، تسليم شهر أبريل القادم 82.8 دولار للبرميل.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 58 سنتًا مقارنةً بسعر يوم أمس الخميس، والبالغ 82.66 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77.21 دولار للبرميل، مُنخفضًا 5.96 دولار للبرميل مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

وسجلت أسعارالنفط الجمعة،83.15دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.07دولار للبرميل.