شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "البنك التجارى" فى الصدارة بـ2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 29.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 579.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 26.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 97.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 171.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 267 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 48.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 979 مليون جنيه، ثم "مصر للألومنيوم"، بحجم تداول 5.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 657.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك"، بحجم تداول 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 642.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول بلغ 114.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 542 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.