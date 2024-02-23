شكرا لقرائتكم خبر عن غرفتا أسوان وسوهاج التجارية توقعان برتوكول تعاون لتبادل المعلومات والخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، بروتوكول تعاون مع غرفة أسوان التجارية برئاسة حسام الأنصاري بمقر الغرفة التجارية بأسوان.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تبادل الخبرات والمهارات والبرامج الإلكترونية للنهوض بمستوى الغرفتين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال زيارة الغرفة التجارية بسوهاج لغرفة أسوان بناء على الدعوة الموجهة من الغرفة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن هناك حرصًا من الغرفتين للتعاون المشترك بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار ومنتسبي الغرفتين، لافتاً إلى أنه ضمن بنود البروتوكول تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين مع تقديم المساعدات اللازمة لتفعيل البروتوكول.

ونص البروتوكول علي تفعيل سبل الاستفادة من إمكانات الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والبرامج الإلكترونية، وكذلك التعاون المشترك في مجال النظم الإدارية وتطوير برامج العمل التي تؤثر إيجابيا في الأنشطة الخاصه بالطرفين، وإعداد وتنفيذ البرامج التي يتفق عليها الطرفان لتيسير تنفيذ هذا البروتوكول.

وأكد أبو الوفا، في بيان له اليوم أن البروتوكول أيضا نص علي ضرورة تبادل المعلومات والخبرات حول الاسواق والمعارض والعروض التجاريه والسعي نحو تحقيق جميع الاختصاصات المنوط بها للغرف التجاريه طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنه 1951 .

وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لتنشيط الخدمات بين الغرفتين علي أرض الواقع والسعي لحدوث تكامل وتواصل لتلبية احتياجات الأسواق.

ونص البند الرابع من البروتوكول أن هذا البروتوكول يمتد لمده أربع سنوات من تاريخ التوقيع غير قابلة للتجديد.