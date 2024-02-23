شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال يعددون مزايا أكبر صفقات استثمارية فى تاريخ القطاع العقارى.. عبير عصام: تشجع استقطاب استثمارات أجنبية.. "الزيات": رسالة على جدية مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.. نيفين عبد الخالق: تحل أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رجال أعمال، بنجاح الحكومة في توقيع أكبر صفقات استثمارية في تاريخ القطاع العقاري في مصر، بمنطقة رأس الحكمة، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تنعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وتؤكد جدية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، علاوة على توفير ملايين فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة

قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إعلان رئيس الحكومة جذب كيانات استثمارية كبرى عبر تنفيذ صفقة ضخمة، خطوة هامة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضافت "عصام"، كما أن نجاح الحكومة في إبرام هذه الصفقة يشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبي لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطي انطباع جيد لعودة الثقة لكبار المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أشارت عضو اتحاد المستثمرين، إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكدت عبير عصام، أن جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام والحل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية حيث يحقق التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا.

وأشادت عبير عصام بتصريحات رئيس الحكومة حول الاستمرار في إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي، والتزامها بالإجراءات التي أقرتها لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وقالت: « قوانين الاستثمار والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة كفيلة بجذب المستثمرين للسوق المصرية ولا يبقي إلا أن تتحرك الدولة بكامل اجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص الوطني لتسويق فرص الاستثمار في مصر».

وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقي الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أي مشروع استثماري والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافي المتميز والمشروعات القومية في مجالات الطرق والمواني والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وغيرها.

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الحكومة عزمها تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.

وأضاف "الزيات" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ لأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.

وأكد أحمد الزيات، أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وقطعت شوطا كبيراً في السنوات الماضية في تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية وإقامة العديد من المناطق الصناعية بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.

قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة على الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضحت "عبد الخالق"، أن إتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد في مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر في محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكرت نيفين عبد الخالق، أن هذه الصفقة لها دلالة قوية على أن الحكومة تمضي قدمًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مضيفة أن الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل علي المدي المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.

أكدت عبد الخالق، أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية في جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

أشارت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إلى أن زيادة الاستثمار المباشر يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم إلى فرص عمل وزيادة في حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.