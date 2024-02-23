شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا بعد إعلان الصفقة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف التداول على الدولار في السوق السوداء، بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.

وهبط دولار السوق السوداء لما دون 60 جنيها ليسجل 56 جنيها، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار والذي يشهد هبوطًا بشكل مستمر منذ مساء أمس، ليخسر الدولار 7 جنيهات حتى الإعلان عن الصفقة.

في المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 60 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الجمعة لأقل مستوى خلال شهرين وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .

الدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 58 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 58 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.