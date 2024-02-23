اتحاد الصناعات: توفير سيولة دولارية سريعة من مشروع رأس الحكمة ينعكس على الأسواق إيجابيا

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن إعلان الصفقة الكبرى التى توفر سيولة دولارية سريعة سيكون لها آثار واضحة على الصناعة فى حال توفير الدولار وتدبيره لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توفير السيولة الدولارية من خلال هذه الاستثمارات سيكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأخذ فى الاعتبار توفير وتدبير الدولار .

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.

وذكر أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.