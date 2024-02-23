شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مصنعي السيارات: صفقة رأس الحكمة ستؤثر إيجابيا في ضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن صفقة مشروع رأس الحكمة ستؤثر بشكل إيجابي على كافة الأصعدة، وخاصة قطاع السيارات ليجد المواطن المصري نتائج ملموسة خلال شهرين إلى 3 أشهر تقريبًَا.

أضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع رأس الحكمة يوجه رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية في أمان واستقرار ودولة جاذبة للاستثمارات المختلفة.

وأوضح أمين عام الرابطة، أن هذا المشروع جاء في توقيت جيد جدًا، وسيؤثر على أسعار العملة وتحديدًا الدولار ليس فقط من خلال هبوط أسعار الصرف، وإنما الهدف الأسمى هو تثبيت للعملة حتى ننتهي تمامًا من مسألة السوق الموازي الذي بطبيعة الحال يؤثر على الاستثمار وانعكاساته على العملة واستقرار الأسعار محليًا سيكون خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة.

وعن وجود تأثير مباشر على أسعار السيارات، أوضح "سعد"، أن هذا المشروع الضخم سوف يكون له بالفعل تأثير ملحوظ، وسيظهر في السيارات المستعملة أولا، أما السيارات الجديدة ستهبط أسعارها نسبيا طبقا للتسعير الجديد والمستقر للدولار في فترة من 3- 4 شهور تقريبا.

وذكر أن صدى هذا المشروع العملاق سيظهر على الصناعة المصرية من خلال توطين صناعات عدة أبرزها "صناعة السيارات" بشكل كبير، وسيكون أيضا تأثير أكبر مع تطبيق اتفاقية "بريكس" التي ستؤدي إلى وجود تطور أسرع الهدف منه التصدير بداية من 2025.