شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: دخول 35 مليار دولار خلال شهرين يقضى على أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‏أكد الخبير الاقتصادي والمالي السيد عبد العظيم، أن صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثمارية، والتي ستدخل 35 مليار دولارللبلاد خلال شهرين، بخلاف 150 مليار دولار على مدار الفترة المقبلة، بمثابة ضربة قوية للسوق السوداء وستنتهي تماما على أزمة الدولار في السوق الموازية الذي بات ينخفض بشكل كبير للغاية.

‏و‏أضاف السيد عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الاستثمار يؤكد قوة الاقتصاد المصري وجاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب، وأن هذا الاستثمار الكبير بالإضافة إلى وصول قرض صندوق النقد البالغ نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة سينشط الاقتصاد، ويدعمه بشكل كبير، لافتا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة تزامنا مع ذلك على توسيع النشاط الصناعي وزيادة الصادرات.